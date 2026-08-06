В Орловской области ребята стали участниками Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Мероприятие состоялось в Парке Победы. Активное участие в организации спортивного праздника принял член Общественного совета при региональном УМВД, председатель совета регионального отделения «Движение первых» Антон Гомозов.
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