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Порядок, государство

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В Орловской области ребята стали участниками Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Мероприятие состоялось в Парке Победы. Активное участие в организации спортивного праздника принял член Общественного совета при региональном УМВД, председатель совета регионального отделения «Движение первых» Антон Гомозов.

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