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Царьград

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  • Gennady Domnenko
    Вот так, да по британским и амерским базам по всему миру, руками бойцов с Калашниковыми и в тапках. Тогда и можно гов...Даже бояться позд...
  • Акимова Татьяна
    Вот так, хотя бы через день.Глядишь и война закончится.Мало бьем, надо чаще и гуще!!!Чтоб жизнь медом не казалась!Даже бояться позд...
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    Не жалеть для руины ни одной ракеты!!!! В этом вопросе надо быть ЩЕДРЫМИ!!! И чтоб там,за бугром,не оставалось и тен...Даже бояться позд...

До 1 млн рублей: В России начнут наказывать рублём за пропаганду "чайлдфри"

До 1 млн рублей: В России начнут наказывать рублём за пропаганду "чайлдфри"

Совфед запретил пропаганду извращённой идеологии "чайлдфри" в интернете, СМИ, кино и рекламе. За нарушения грозят крупные штрафы: вплоть до 1 млн рублей.

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