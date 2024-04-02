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Газета «Культура»

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Дни музыки и литературы пройдут на выставке «Россия»

Дни музыки и литературы пройдут на выставке «Россия»

На выставке «Россия» на ВДНХ пройдут Дни музыки и литературы. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культура для школьников» и реализуется Министерством культуры России, Минпросвещения, Роскультпроектом и Российским фондом культуры.

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