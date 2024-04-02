Дни музыки и литературы пройдут на выставке «Россия»

На выставке «Россия» на ВДНХ пройдут Дни музыки и литературы. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культура для школьников» и реализуется Министерством культуры России, Минпросвещения, Роскультпроектом и Российским фондом культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии