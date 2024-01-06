Умер толстый кот Виктор, которого не хотели пускать в самолет из-за лишнего веса

Кот Виктор, который стал настоящей знаменитостью после истории с недопуском на борт самолета из-за своего лишнего веса, скончался в пятницу, 5 января, по информации хозяина Михаила Галина, который написал об этом в своей социальной сети.
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