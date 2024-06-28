Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Maxim
    Мигропутатов отозвать через Госуслуги, отчёт о голосованиях поимённо вывесить на сайте..ЧЕТЫРЕ "ОТКЛОНЁН"...
  • Marina Bubon
    Россия,,, её умом не понять🇷🇺🇷🇺🇷🇺👏👏👏👍"Тут никаких слов...
  • Иван Агеев
    Кто хотел, давно переехалЗахарова: Посольс...

Нас собираются переворачивать. Силовым путем.

Нас собираются переворачивать. Силовым путем.

Революцию, короче, готовят и свержение власти при полной поддержке запада. Сбежавшие из России, в том числе часть депутатов, не все из которых готовы снять маску и назваться полным именем, фамилией и отчеством, собираются устроить переворот силовым путем.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Загадка: найди хоть одно красивое лицо! Кунсткамера отдыхает.....
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1 д.
сергей отказ от доллара и срочно
а найди там Славянина ? одни евреи , вот это главные враги РОССИИ
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21 час.
Сергей Дмитриев
После распада Союза с отмашки экстравагантного партЕйца Ельцина эти фигуранты прихватили затяжную кессонную болезнь.
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