Революцию, короче, готовят и свержение власти при полной поддержке запада. Сбежавшие из России, в том числе часть депутатов, не все из которых готовы снять маску и назваться полным именем, фамилией и отчеством, собираются устроить переворот силовым путем.
Нас собираются переворачивать. Силовым путем.
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Загадка: найди хоть одно красивое лицо! Кунсткамера отдыхает.....
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1 д.
сергей отказ от доллара и срочно
а найди там Славянина ? одни евреи , вот это главные враги РОССИИ
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21 час.
Сергей Дмитриев
После распада Союза с отмашки экстравагантного партЕйца Ельцина эти фигуранты прихватили затяжную кессонную болезнь.
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10 час.
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