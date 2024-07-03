Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 376 подписчиков

Запад на грани больших перемен, последствия для Украины неизбежны – киевский аналитик

Запад на грани больших перемен, последствия для Украины неизбежны – киевский аналитик

краина не вытянет длительного противостояния с Россией, а НАТО и Евросоюз, на которые США сейчас перекладывает груз ответственности за поддержку Киева, также вряд ли осилят это, потому что сами стоят на пороге радикальных перемен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Марченко
Уркаина - это черная метка - кто с ней имеет дело то попадает в ситуацию: сначала разориться и застрелиться или застрелиться и чуть позже разориться
Ответить
16 час.
Дмитрий Марченко
всвязи с этим предлагаю - Уркаину принять в НАТУ, ЕСу и в любую организацию вредоносную для России для гарантированного поражения наших врагов
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх