Европейское космическое агентство ищет новые решения для отслеживания космического мусора

По мере того, как число спутников на низкой околоземной орбите растёт экспоненциально, увеличивается и количество космического мусора, что может привести к катастрофическим последствиям для существующих и будущих космических аппаратов.
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