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Орловские новости

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В Ливенском районе нашли коноплю и психотропное вещество

В Ливенском районе нашли коноплю и психотропное вещество

У жителя Ливенского района нашли коноплю массой 27,7 грамма и психотропное вещество массой 1,1 грамма, что считается крупным размером.

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