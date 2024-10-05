Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию Поля Погба до 18 месяцев

Поль Погба, полузащитник «Ювентуса», прокомментировал сокращение своей дисквалификации. Изначально отстраненный на четыре года из-за проваленного допинг-теста, теперь он вернется на поле в марте следующего года благодаря решению Спортивного арбитражного суда.