Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию Поля Погба до 18 месяцев

Поль Погба, полузащитник «Ювентуса», прокомментировал сокращение своей дисквалификации. Изначально отстраненный на четыре года из-за проваленного допинг-теста, теперь он вернется на поле в марте следующего года благодаря решению Спортивного арбитражного суда.
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