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Царьград

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Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию Поля Погба до 18 месяцев

Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию Поля Погба до 18 месяцев

Поль Погба, полузащитник «Ювентуса», прокомментировал сокращение своей дисквалификации. Изначально отстраненный на четыре года из-за проваленного допинг-теста, теперь он вернется на поле в марте следующего года благодаря решению Спортивного арбитражного суда.

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