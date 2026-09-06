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Царьград

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Галибаф обещал жёсткий ответ Ирана на агрессию США

Галибаф обещал жёсткий ответ Ирана на агрессию США

Спикер иранского Меджлиса, Мохаммад Багер Галибаф, заявил о смене оборонной стратегии. Теперь атаки на интересы Ирана будут встречены более жёсткими мерами.

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