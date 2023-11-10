Глава ВОЗ сообщил, что каждые 10 минут в секторе Газа гибнет один ребенок

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, что в секторе Газа каждые 10 минут умирает один ребенок.