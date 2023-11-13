Олег Гайдукевич заявил о том, что пятой колонны на выборах в Белоруссии не будет

Глава ЛДПБ прокомментировал ход будущего главного политического события на следующие 5 лет.Глава Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич считает, что конкуренция грядущей на электоральной кампании будет очень большой, так как страны будет выбирать себе народных представителей всех уровней.