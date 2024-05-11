Мастер-класс по живописи акварелью «Венеция»

Венеция — центр притяжения романтиков, поэтов, художников и других творцов. Чтобы подарить гостям мощный заряд вдохновения, художественная студия «Возьми Кисть» проведёт тематический мастер-класс по живописи акварельными красками, участники которого напишут картину с изображением живописного венецианского пейзажа.