Мастер-класс по живописи акварелью «Венеция»

Венеция — центр притяжения романтиков, поэтов, художников и других творцов. Чтобы подарить гостям мощный заряд вдохновения, художественная студия «Возьми Кисть» проведёт тематический мастер-класс по живописи акварельными красками, участники которого напишут картину с изображением живописного венецианского пейзажа.
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