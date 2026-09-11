Экс-футболист Жирков: поразило, насколько Овечкин прост в общении

Бывший защитник сборной России и «Челси» Юрий Жирков рассказал о знакомстве с российским нападающим и капитаном клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и раскрыл, что его поразило в хоккеисте.