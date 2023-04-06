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«Реал» разнес «Барсу», Лэмпард возвращается в «Челси», ЦСКА в финале Пути РПЛ, Чеферин переизбран главой УЕФА, цитаты военкора Татарского на «Ростов-Арене» и другие новости

«Реал» разнес «Барсу», Лэмпард возвращается в «Челси», ЦСКА в финале Пути РПЛ, Чеферин переизбран главой УЕФА, цитаты военкора Татарского на «Ростов-Арене» и другие новости

1. «Реал» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» – 4:0! Благодаря победе (крупнейшей для «бланкос» за 28 лет) «Мадрид» впервые за 9 лет вышел в финал Кубка Испании.

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