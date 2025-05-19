Покажите мне сына

Добрый день, наша любимая «Моя Семья»! Ты делаешь всё, чтобы с тобой не было скучно, а мы, читатели, любим тебя ещё сильнее и желаем успехов и процветания! Мне хочется поделиться историей жизни одной замечательной женщины – сын её пропал без вести на СВО, но она не теряет надежды и ждёт его.