Россельхознадзор обнаружил в Астраханской области 49 тонн мороженой рыбы, ушедшие в торговлю без санитарной экспертизы

Информация об этом передана в прокуратуру для реагирования. Территориальное Управление Россельхознадзора в рамках анализа данных системы ФГИС «Меркурий» установило, что на площадке предпринимателя Емельяненко Н.
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