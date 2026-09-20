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Аргументы недели

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Предприниматель выступил против новых условий Ozon для домашних пунктов выдачи

Предприниматель выступил против новых условий Ozon для домашних пунктов выдачи

Владелец домашнего пункта выдачи Ozon из Новосибирской области Илья Иванов заявил о рисках для формата «Домашний пункт» после изменения условий работы, которое вступает в силу 1 октября 2026 года.

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