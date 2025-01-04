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Новогодний миллиард: Бойся проклятия шальных деньжищ

Новогодний миллиард: Бойся проклятия шальных деньжищ

  Лотерейные миллионы могут не только избавить от финансовых проблем, но и принести страшные беды Победителем в новогодней лотерее с выигрышем в миллиард рублей стал житель Сахалина, сообщил телеграмм-канал крупнейшей российской лотерейной компании.

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