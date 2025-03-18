«СВО завершится к 9 мая»: как заявление Путина перевернуло карту переговоров

Почему мирная конференция Трампа может стать точкой невозврата для Украины — раскрыты детали «Если начнутся проблемы с финансированием и патронами, все может завершиться через месяц-полтора», — заявил Владимир Путин, комментируя возможные сроки окончания СВО.
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