Почему мирная конференция Трампа может стать точкой невозврата для Украины — раскрыты детали «Если начнутся проблемы с финансированием и патронами, все может завершиться через месяц-полтора», — заявил Владимир Путин, комментируя возможные сроки окончания СВО.