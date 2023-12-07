Решетников: в РФ будет создан отраслевой центр компетенций в туризме

РИАМО – 7 дек. В России будет создан отраслевой центр компетенций в туризме, чтобы развивать отечественные курорты, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на форуме «День производительности труда и наставничества».
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