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Тест на IQ: ваш интеллект ниже среднего, если вы его не пройдете

Тест на IQ: ваш интеллект ниже среднего, если вы его не пройдете

Проверьте ваш интеллект с помощью всего лишь одной простой с виду картинки! Лучшие друзья человека в наше время — не собака и даже не адвокат, а головоломки! Скептики называют их пустыми убийцами времени, но понимающие люди вроде вас срежут их на лету: задачки, загадки, ребусы и тесты на IQ заставляют ваш мозг мыслить нестандартно и одновременно проверяют, способен ли он на это вообще и в какой степени, а также раскрывают ваши творческие способности.

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