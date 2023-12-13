Тест на IQ: ваш интеллект ниже среднего, если вы его не пройдете

Проверьте ваш интеллект с помощью всего лишь одной простой с виду картинки! Лучшие друзья человека в наше время — не собака и даже не адвокат, а головоломки! Скептики называют их пустыми убийцами времени, но понимающие люди вроде вас срежут их на лету: задачки, загадки, ребусы и тесты на IQ заставляют ваш мозг мыслить нестандартно и одновременно проверяют, способен ли он на это вообще и в какой степени, а также раскрывают ваши творческие способности.