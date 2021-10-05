Контрольная проверка сил началась на Черноморском флоте

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Проверка сил Черноморского флота (ЧФ) началась по итогам летнего периода обучения, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЧФ.
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