Энергия Дев, хлопоты Весов и дела Рыб: подробный гороскоп на 23 августа

Энергия Дев, хлопоты Весов и дела Рыб: подробный гороскоп на 23 августа

У ОВНОВ основной темой дня будут хлопоты, не связанные с основной работой. Будьте требовательнее к качеству того, что собрались приобрести.

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