Накануне российские силы окончательно отбили серию попыток боевиков ВСУ прорваться через границу на территорию РФ.
Украинские диверсанты вновь погибли зря
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Исходя из прочитанного нужно сделать вывод о том ,что эту проблемунадо "решать "не только на низовом уровне,уничтожая пытающихся прорываться ,а на самом высоком уровне ,как с Горынычем боролись .....
Ответить
20 час.
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
Ответить
12 час.
Владимир СССР
Ответить
3 час.
Свежие комментарии