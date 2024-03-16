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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Украинские диверсанты вновь погибли зря

Украинские диверсанты вновь погибли зря

Накануне российские силы окончательно отбили серию попыток боевиков ВСУ прорваться через границу на территорию РФ.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Исходя из прочитанного нужно сделать вывод о том ,что эту проблемунадо &quot;решать &quot;не только на низовом уровне,уничтожая пытающихся прорываться ,а на самом высоком уровне ,как с Горынычем боролись .....
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