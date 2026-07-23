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«Постоянно ругал меня»: Екатерина Стриженова рассказала, как Станислав Говорухин воспитывал её в молодости

«Постоянно ругал меня»: Екатерина Стриженова рассказала, как Станислав Говорухин воспитывал её в молодости

Екатерина Стриженова поделилась воспоминаниями о совместной работе со Станиславом Говорухиным. В то время актрисе и телеведущей ещё не исполнилось 30 лет, и они вместе снимали фильм «Какаду».

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