Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на земле началась магнитная буря класса G2.
На Земле началась магнитная буря
Комментарии
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Сергей Петров
Вот никто не знает что такое магнитная буря, а рассуждают о ней все кому не попадя.. Ребяты!!! Ну нет никаких магнитных бурь! НЕЕЕТУ!! От слова - совсем! И не хрен этим людей стращать!
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17 час.
Владимир Шалимов
Магнитной бурей геофизики называют резкое изменение напряженности магнитного поля Земли вследствие воздействия на него потока высокоэнергетических заряженных частиц (в основном - водородной плазмы), выброшенных в ближний космос из недр Солнца в виде протуберанцев. Это и есть вспышки на поверхности нашего светила. Что, скажете, и вспышек на Солнце нет? И выбросов ионизированного вещества из недр звёзд не бывает? Ну, а коль скоро реальнось таких явлений астрофизиками уже доказана, и довольно давно, то всяк знающий физику скажет, что направленный поток заряженных частиц, то бишь электрический ток, наводит собственное магнитное поле . В контексте солнечных вспышек поток водородной плазмы в направлении Земли и есть тот гигантский электрический ток, который своим магнитным полем возмущает магнитное поле Земли. Это знает любой индивидуум - даже с некупленной тройкой по физике в аттестате о полном среднем образовании. Сие неведомо, разве что, только современным жертвам ЕГЭ. Ну, ещё и злостным прогульщикам уроков в советской средней школе. А вы, "Сергей Попов", к какой из этих категорий незнаек отностиесь?
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12 час.
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