«Орешник» в действии: угроза уничтожения ключевых объектов на карте Украины Ирэн ОрлонскаяЗаместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что за последние теракты, совершенные Службой безопасности Украины против российских аэродромов, будет обязательно последовать возмездие.