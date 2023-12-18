В Кузбассе остановили автомобилиста без прав и с наркотиком в паспорте

В Прокопьевске мужчина прятал наркотики в паспорте. Об этом сообщили в УМВД по Кемеровской области. Сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Фрунзе автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 30-летний местный житель.