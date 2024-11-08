Брокер Шакурова объяснила, как повысить кредитный рейтинг клиента

У каждой компании своя методика, отметила эксперт Мало кто из потенциальных заемщиков задумывается, на основании чего формируется рейтинг клиента, рассказала РИАМО кредитный брокер, эксперт по восстановлению кредитной истории и кредитованию Екатерина Шакурова.
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