Брокер Шакурова объяснила, как повысить кредитный рейтинг клиента

У каждой компании своя методика, отметила эксперт Мало кто из потенциальных заемщиков задумывается, на основании чего формируется рейтинг клиента, рассказала РИАМО кредитный брокер, эксперт по восстановлению кредитной истории и кредитованию Екатерина Шакурова.