Поздравляю дорогую, любимую маму Боярищеву Антонину Ивановну с днём рождения! Желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни.
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Поздравляю дорогую, любимую маму Боярищеву Антонину Ивановну с днём рождения! Желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни.