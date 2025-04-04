Пьянич о Файзуллаеве: «Хочет попасть в «Барсу» – нужно верить в мечту и двигаться к ней. Аббоса ждет блестящая карьера»

– Ваш партнер по ЦСКА Файзуллаев мечтает о «Барселоне». Вы выступали за этот клуб. По-вашему, есть ли у Файзуллаева шансы со временем оказаться в «Барсе», и как оцените его нынешний уровень? – У Аббоса целый набор отличных футбольных качеств.