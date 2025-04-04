В культурном центре на Флотской представят спектакль в жанре абсурда

В понедельник, 14 апреля в рамках творческого проекта «Театральный понедельник» в Культурном центре «Онежский» можно будет посмотреть спектакль «У лысой певицы все та же прическа», поставленный по пьесам Эжена Ионеско труппой Мастерской Олега Малахова.
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