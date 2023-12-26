Собянин: Сервису «Моя семья» московского Главархива исполнилось три года

За 3 года с момента запуска количество материалов достигло 11 млн страниц Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, бесплатный онлайн-сервис по генеалогии «Моя семья» набрал популярность среди пользователей.
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