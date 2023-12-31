Врач Каприн призвал отказаться от копчёных продуктов, чтобы снизить риск рака

Главный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн призвал отказаться или уменьшить до минимального уровня потребление копчёных продуктов, чтобы снизить риск возникновения рака желудка и кишечника.
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