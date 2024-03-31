Открыта 5000-я околосолнечная комета

Изображение, полученное обсерваторией SOHO, на котором была обнаружена 5000-я комета / © ESA Юбилейная комета SOHO относится к так называемой группе Марсдена, названной в честь британского астронома Брайана Марсдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии