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Свежие комментарии

  • александр почекунин
    Aмeрикaнcкиe гeoл...
  • Павел Соколенко
    Согласен. Не об этом. Но логика, хоть какая-то, должна присутствовать. Иначе рассказ превращается просто в мечтания.День благодарения
  • Наталья Бушуева
    А не надо искать логики, рассказ не об этом)День благодарения

«Когда нам будет 85…»

«Когда нам будет 85…»

ОНА: Когда мне будет восемьдесят пять,Когда начну я тапочки терять,В бульоне размягчать кусочки хлеба,Вязать излишне длинные шарфы,Ходить, держась за стены и шкафы,И долго-долго вглядываться в небо,Когда все женское,Что мне сейчас дано,Истратится и станет все равно –Уснуть, проснуться, или не проснуться.

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