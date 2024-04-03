«Когда нам будет 85…»

ОНА: Когда мне будет восемьдесят пять,Когда начну я тапочки терять,В бульоне размягчать кусочки хлеба,Вязать излишне длинные шарфы,Ходить, держась за стены и шкафы,И долго-долго вглядываться в небо,Когда все женское,Что мне сейчас дано,Истратится и станет все равно –Уснуть, проснуться, или не проснуться.
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