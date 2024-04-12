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Данис Шакиров осмотрел исторические объекты Орска, которые подверглись затоплению

Данис Шакиров осмотрел исторические объекты Орска, которые подверглись затоплению

Рабочая группа Национального Совета Всемирного конгресса татар, возглавляемая руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Фанисовичем Шакировым, пребывает в Оренбургской области, сообщает Всемирный конгресс татар.

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