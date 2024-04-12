Данис Шакиров осмотрел исторические объекты Орска, которые подверглись затоплению

Рабочая группа Национального Совета Всемирного конгресса татар, возглавляемая руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Фанисовичем Шакировым, пребывает в Оренбургской области, сообщает Всемирный конгресс татар.
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