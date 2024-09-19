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Как проходит благоустройство дворов в Алматы

Как проходит благоустройство дворов в Алматы

Как преображаются дворы Алматы, рассказали в городском акимате. В ведомстве отметили, что в Алмалинском районе в рамках программы «Бюджет народного участия» будет отремонтировано 30 дворов, из них на сегодня завершены работы по 29 адресам.

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