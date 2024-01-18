В Сибири ученые создадут покрытие для современных имплантов

Исследователи из Томского государственного университета создают новые биосовместимое покрытие для современных имплантов из никелида титана, способных заместить различные костные дефекты, сообщили РИА Новости в вузе в четверг.
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