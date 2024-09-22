Су-34 ВКС РФ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразил скопление личного состава и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области.
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