В двух районах Челябинска отключили водоснабжение

В Советском и Ленинском районах Челябинска ограничили подачу воды из-за ремонтных работ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с плановыми работами на водоводе временно ограничено водоснабжение с 09:00 по адресам: ул.