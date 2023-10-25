ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Конечно, что бы стать  носителем  бесовской символики нужно очень серьёзно подумать а ,что будет далее. Чей будешь,  ...Тульский тату-мас...
  • Евгений Бут
    Все правильно написано! Есть к сожалению такие водители которые тащиться со скоростью 40 км в час где можно ехать 90,...Тульские водители...
  • Юрий анин
    А в Военном городке в ст.Берниках  нет даже благоустройства...начиная с отсутствия асфальта возле 2-х домов, не говор...Специалисты выясн...

Доцент Иванова-Швец рассказала о весомых надбавках к пенсии россиян с 1 ноября

Доцент Иванова-Швец рассказала о весомых надбавках к пенсии россиян с 1 ноября

Некоторые жители России станут получать повышенные пенсии с ноября 2023 года. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты &quot;Управление человеческими ресурсами&quot; РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает телеканал &quot;360&quot; со ссылкой на &quot;Прайм&quot;.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх