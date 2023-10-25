Доцент Иванова-Швец рассказала о весомых надбавках к пенсии россиян с 1 ноября

Некоторые жители России станут получать повышенные пенсии с ноября 2023 года. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает телеканал "360" со ссылкой на "Прайм".