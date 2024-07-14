Свердловская прокуратура требует провести перерасчет платы за вывоз мусора

Прокуратура Свердловской области требует провести перерасчет платы за вывоз мусора в нескольких уральских городах, так как жители пожаловались на недостаточную уборку дворов, за которую ответственен региональный оператор «ТБО «Экосервис».
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