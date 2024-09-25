Количество беженцев в Сомали за 2024 году достигло 342 тысяч человек

Военные конфликты, отсутствие безопасности и изменение климата привели к перемещению более 342 000 человек в Сомали за первые восемь месяцев 2024 года, следует из отчета управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщило 23 сентября агентство Shabelle Media Network.