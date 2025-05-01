Дмитрий Песков считает, что СССР победил бы в ВОВ и без программы ленд-лиза

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, что СССР мог бы справиться и без программы ленд-лиза, однако отметил важность этой помощи, предоставленной США в годы Второй мировой войны.
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