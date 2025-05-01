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Дмитрий Песков считает, что СССР победил бы в ВОВ и без программы ленд-лиза

Дмитрий Песков считает, что СССР победил бы в ВОВ и без программы ленд-лиза

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, что СССР мог бы справиться и без программы ленд-лиза, однако отметил важность этой помощи, предоставленной США в годы Второй мировой войны.

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Комментарии
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Игорь
Ой, дура-а...
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2 час.
A
Andrey
Чтоб правильно считать не хватает экономических пониманий.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Понятно  с  тобой, сволочью нацистской  всё. Ты  ненавидишь  тех, кто отстоял страну  в войне с твоим кумиром Гитлером. А ведь нагло прикидываешься, мразь бандеровская, патриоткой  России. Сгитнь, нечисть.
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1 час.
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