Военное обозрение

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  • Sergiy Che
    Надо к ним ЧВК "Вагнер" - пусть оттуда начинают на встречу пробивать коридор!...)))Глава Приднестров...
  • tsan tsan
    Да, ничего от украинских разведжчиков не скроешь. И как только они догадались, что российские войска собираются Донба...Украинская развед...
  • ИГОРЬ честнодумов
    Козлы, вы там все.Украинская развед...

В ООН назвали число гражданских жертв конфликта на Украине

В ООН назвали число гражданских жертв конфликта на Украине

В Организации Объединенных Наций огласили количество последних жертв украинского конфликта, а также общее количество погибших и раненых мирных жителей за всё время с начала проведения СВО, т.

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