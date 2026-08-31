Лазерный комплекс ПВО

Лазерный комплекс ПВОРоссийские специалисты показали новейший лазерный комплекс, используемый для перехвата беспилотников ВСУ, и рассказали о его работе и дальнейшем совершенствовании.
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