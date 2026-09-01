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Соколы, сапы и землетрясения: что показывают на «Улице Дальнего Востока» в этом году

Соколы, сапы и землетрясения: что показывают на «Улице Дальнего Востока» в этом году

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября, ФедералПресс. Во Владивостоке, в первый день работы Восточного экономического форума, официально открылась экспозиция «Улица Дальнего Востока».

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