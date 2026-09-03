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Артига о победе над «Оренбургом» по пенальти: «Рубин» мог ставить точку в первом тайме – было 3-4 момента. Спасибо Нигматуллину, который вновь помог»

Тренер «Рубина» Франк Артига отметил вклад Артура Нигматуллина в победе над «Оренбургом» 1:1 (4:2 по пен.

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